Возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В январе неустановленное лицо организации, специализирующейся на производстве битуминозных смесей допустило нарушение правил охраны труда. Из-за этого 14 января на территории производственного комплекса в Ивантеевском районе 18-летнего рабочего при производстве работ на ленточном конвейере затянуло в металлическую конструкцию. Он скончался на месте происшествия.

Смерть мужчины наступила в результате тупой сочетанной травмы тела.

Расследование уголовного дела продолжается.