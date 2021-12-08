Следствие выясняет причины гибели младенца в одном из населенных пунктов Базарно-Карабулакского района Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, во вторник 7 декабря около 22 часов сотрудники «скорой» были вызваны в частный дом.

Здесь медработники установили смерть 4-месячного мальчика.

Следователь совместно с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия, однако следов убийства на теле новорождённого при внешнем осмотре не нашли.

Проводится проверка. Также выясняется, в каких условиях проживал погибший малыш.