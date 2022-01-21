Проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летней жительницы Ртищево Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 14 января 17-летняя девочка ушла из дома в Ртищеве и ее местонахождение до настоящего времени не известно.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетней, а также всех обстоятельств произошедшего.

Ход проведения доследственной проверки поставлен на контроль Председателем СК России в центральном аппарате СК. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.