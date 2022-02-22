Следователи обратили внимание на публикацию, в которой сообщается о нападении бродячей собаки на женщину в Саратове. По данному факту начата проверка, сообщает региональное СУ СКР.

На улице Большой Горной Саратова, возле корпуса Саратовского социально-экономического института имени Плеханова, стая бродячих собак нападала на 37-летнюю женщину с 2-летним ребенком на руках. Одна из собак укусила женщину за ногу.

Следователями будет дана объективная юридическая оценка действиям лица, ответственных за отлов бродячих животных.

Напомним, накануне губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, на котором раскритиковал меры, принимаемые по борьбе с бродячими животными. Он назвал их недостаточными.