Проводится доследственная проверка по факту пожара в МОУ СОШ № 18 во Фрунзенском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне днем, 29 декабря, в одном из кабинетов, расположенном на втором этаже здания МОУ СОШ № 18, произошло возгорание, повлекшее за собой воспламенение коридора второго этажа, а также возгорание коридора третьего этажа в части, расположенной над вышеуказанным кабинетом.

В связи с началом плановых зимних каникул, учащихся в школе не было. В результате пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.