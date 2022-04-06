Как сообщалось ранее, 3 апреля в общем коридоре коммунальной квартиры в доме на 4-м квартале микрорайона Энгельс-19 поселка Приволжский Энгельсского района было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Смерть мужчины наступила в результате тупой травмы головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний мужчина. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.