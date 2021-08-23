Возбуждено уголовное дело по факту «Вольской трагедии«, в которой погибло пять человек, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Авария с участием несовершеннолетних произошла на 154-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в районе 15:00. Автомобиль «Лада Ларгус» буквально раздавило между двумя грузовиками. Погибло пять человек, двое из них несовершеннолетние.

За жизнь трехлетней девочки сейчас борются врачи.

По данным ГИБДД, легковушка, выезжая с заправки, пересекла двойную сплошную, в результате чего в нее врезался КАМаз. Автомобиль выбросило на встречку, где в него врезался второй грузовик.

Следователи СК осмотрели место происшествия. Обстоятельства произошедшего уточняются.