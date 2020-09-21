Сотрудники Росгвардии по горячим следам разыскали подозреваемую в краже денег жительницу Балашовского района. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Пострадавшая 37-летняя женщина сообщила, что обнаружила пропажу кошелька, в котором лежали девять тысяч рублей и банковская карта.

Прибывшие сотрудники Росгвардии по камерам видеонаблюдения установили, кто это был.

По подозрению в совершении преступления задержали 48-летнюю местную жительницу, она призналась в содеянном.

Похищенное у нее изъяли, возбуждено уголовное дело.