Депутат Саратовской областной Думы Андрей Корнеев (партия «Единая Россия») совместно с координатором местного партпроекта «Развитие малой Родины» Олегом Малецким ознакомились с завершающим этапом капитальных ремонтных работ в Доме Культуры «Генеральский» Энгельсского района.

— В Энгельсском районе идут масштабные реконструкции объектов культуры, образования и спорта. Сегодня важно, чтобы подрядчики соблюдали не только сроки ремонтных работ, но и качество. Мы знаем много примеров, когда ремонт затягивался на несколько месяцев. Мы не можем допустить этого на объекте в селе Генеральское. С самого начало работ, ежемесячно, выезжаем на объект и держим ситуацию под личным контролем, — подчеркнул Андрей Корнеев в ходе осмотра ремонта здания.

Ремонтные работы готовятся к завершению. Обновленный дом культуры планирует свое открытие во второй половине сентября.

— Приятно видеть, как преображаются дома культуры в селах. Жители очень ждут их открытия. Надеемся, что обновленное здание ДК «Генеральский» создаст атмосферу, при которой появятся и смогут раскрыться новые таланты, которые смогут прославить Энгельсский район, — подчеркнул координатор проекта Олег Малецкий.

Также в ходе встречи с сотрудниками дома культуры обсудили Народную программу партии «Единая Россия». Андрей Корнеев рассказал о возможности каждого гражданина внести свою инициативу в формировании программы для увеличения качества жизни населения.