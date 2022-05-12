При поддержке депутата Саратовской областной Думы, главного врача ГУЗ «СГКБ №1 им.Ю.Я.Гордеева» Евгения Ковалева (фракция «Единая Россия») для пациентов поликлиники железнодорожной больницы прошел тренинг по реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией, в рамках реализации социального проекта «Пожалуйста дыши».

Открывая мероприятие Евгений Ковалев рассказал о важности постковидной реабилитации, а также поздравил участников мероприятия с наступающим великим Днем Победы и выразили слова благодарности руководству Железнодорожной больницы за предоставленную возможность проведения сегодняшней встречи.

«Процесс эффективной реабилитации после перенесенной коронавирусной пневмонии строго индивидуальный. Сегодняшняя акция, является обучающим тренингом, который поможет жителям проводить реабилитацию в домашних условиях и, как результат, улучшению качества жизни», — отметил Евгений Ковалев.

Члены команды проекта «Пожалуйста дыши» провели занятие – тренинг, которое способствовало восстановлению уровня жизненной активности жителей города, проживающих на территории обслуживания данной поликлиники. Более 40 человек – благо получателей проекта, прошли обучение упражнениям, направленным на восстановление и сохранность утраченных после перенесенного ковида, либо других заболеваний, функций. Также проведено анкетирование и беседы с участниками мероприятия. Около 7 человек получили рекомендации для прохождения реабилитации в стационарных условиях.