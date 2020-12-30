По инициативе и поручению депутата Государственной думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Панкова депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев передал подарки сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов и поздравил их с Новым годом. Презенты получили 250 медиков.

— Неоднократно отмечал, что врачи – главные герои 2020 года. Этого титула достойны медики всех категорий: это и те, кто борется с коронавирусом в «красных зонах», и фельдшеры «скорой помощи», и медсестры, и сотрудники сельских ФАПов. В этом году нагрузка на специалистов возросла в несколько раз. Хочу сказать спасибо людям в белых халатах, которые защищают здоровье и жизни людей, рискуя собой. Здоровья вам и счастья в новом году! — пожелал Воробьев.