В рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» прошел очередной мониторинг цен на овощи. В мероприятии приняли участие депутат Энгельсского городского Совета депутатов Лариса Ким, представители общественных организаций и координатор проекта Василий Кречин.

В начале прошлой недели партия «Единой России» предложила конкретные меры по снижению цен на сезонные овощи. Первый эффект от них можно будет увидеть уже в первых числах августа, прогнозируют эксперты. Поможет в этом, в частности, прямой доступ сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки.

— Да, ситуация с ценами на овощи не типична для летнего периода, но в ближайшее время начнется снижение цен, связанное с открытием новых торговых точек непосредственно от сельхозтоваропроизводителей, без участия «перекупов», — прокомментировал координатор проекта Василий Кречин.