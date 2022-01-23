Стало известно, какие дворы предлагается отремонтировать в Саратове в 2022 году.

По инициативе Вячеслава Володина в этом году стартует новая программа по ремонту дворовых территорий.

Сторонники Володина предложили адреса дворов, которые необходимо отремонтировать в рамках первого этапа, и направили их Вячеславу Володину для изучения и принятия последующего решения.

Первый этап ремонта планируется начать с Фрунзенского и Ленинского районов. Какие дворы предлагается привести в порядок – смотрите в карточках.