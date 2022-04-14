Сгодня исполняется 160 лет со дня рождения великого реформатора, выдающегося государственного деятеля, губернатора Саратовской области, премьер-министра и патриота нашей страны Петра Аркадьевича Столыпина.

Он очень многое сделал для развития Саратовской губернии.

В этом году по инициативе Вячеслава Володина в регионе пройдет большая научная конференция «Столыпин.Саратов».

«За время своего губернаторства Столыпин преобразил Саратов, дал ему мощный импульс развития. Многих поражала и его работоспособность. Отмечали его умение глубоко вникать в любую проблему, решать ее», – написал Вячеслав Володин о Столыпине в журнале «Историк».

Специальный выпуск журнала, посвященный губернатору, премьер-министру Петру Столыпину, можно прочитать по ссылке https://историк.рф/pyotr-stolypin-saratovskij-gubernator-i-rossijskij-premer.html