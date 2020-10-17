Сегодня, 17 октября, двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Ранее говорилось о восьми жертвах новой инфекции, а потом данные поменялись.

Не стало 40-летнего мужчины, которого с третьего дня заболевания беспокоила одышка при ходьбе, температура с ознобом. Его госпитализировали в специализированный стационар, где он провел восемь дней, семь из которых на аппарате ИВЛ. Гражданин страдал сахарным диабетом, ожирением, гипертензией.

Болезнь унесла жизнь 54-летней женщины, которая 18 дней лечилась от двусторонней пневмонии в специализированном стационаре. Сердечная деятельность остановилась по типу асистолии.

Она провела три дня на аппарате ИВЛ, страдала артериальной гипертензией, проблемами с щитовидной железой.

