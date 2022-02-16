14 февраля в помещении частного дома по улице Володарского в Хвалынске было обнаружено тело 61-летнего мужчины. Бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Причиной его смерти стала тупая травма головы с переломами костей черепа.

Следователем по подозрению в совершении убийства задержан 60-летний брат погибшего. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.