Адреса выбирали жители, за качеством работ будет следить общественный совет. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Еще одна важная задача в Ершове — ремонт тротуаров. В этом году по просьбе жителей включил город в свою программу. Как раньше Балаково, Вольск, Пугачев и Волжский район Саратова.

В планах на этот год — отремонтировать тротуары на улицах в Ершове. Надо В комплексе будет ремонтироваться и проезжая часть. Сегодня посмотрели улицы Московскую, Ломоносова и путепровод через железную дорогу, который соединяет две части города.

По этим улицам проходит большой поток пешеходов. К школам, детским садам, поликлинике, Дому культуры, зонам отдыха. А тротуаров не было практически никогда. При выборе адресов для ремонта решающую роль играло мнение людей. Созданы общественные советы, которые помогут контролировать качество.

Это первоочередные планы, а дальше будем сеть тротуаров развивать. Задача — обустроить все подходы к социально важным объектам. По дальнейшим адресам жду предложений от жителей.

Эти тротуары мы сделаем в этом году. И отремонтируют две дороги. Это Московская и Новоершовская улицы. Это две основные центральные улицы. Будет совершенно другой комфорт и безопасность. И для жителей, и для водителей, – пишет Николай Панков.