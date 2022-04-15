Саратовская область получила 871,7 млн рублей из федерального бюджета по программе «Стимул». Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, за счёт этих средств в новых и развивающихся микрорайонах проведут следующие работы:

— строительство систем водоснабжения и водоотведения на улице Тургенева в Энгельсе;

— строительство систем водоснабжения и водоотведения на улицах 2-я Ленинградская, Восточный переулок, Марины Расковой, проспект Ф. Энгельса в Энгельсе;

— строительство систем водоснабжения и водоотведения на улицах Вокзальная — Гоголя — Калужская — 2-я Советская в Энгельсе;

— реконструкция главного самотечного коллектора с увеличением диаметра в границах проспекта Строителей — проспекта Химиков до улицы Менделеева в Энгельсе ;

— строительство автомобильной дороги по улице им. Евгения Долгина в Ленинском районе Саратова;

— строительство автомобильной дороги по улице им. Зыбина П.М. в границах VI и VII микрорайонов жилого района «Солнечный-2» в Саратове.

По всем объектам уже заключены контракты, и начаты подготовительные работы.

— Эта программа один из примеров, когда муниципалитеты могут получить финансирование на решение инфраструктурных задач. Она далеко не единственная. Органам местного самоуправления необходимо активнее работать в этом направлении и подавать заявки в различные проекты и программы. Объём финансирования очень большой, что позволит им решать многолетние проблемы и развивать свои территории, — заключил Бусаргин.