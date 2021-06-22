Прокуратура Заводского района Саратова выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что на первом этаже многоквартирного жилого дома на Миллеровской улице 62А расположено ритуальное агентство. Однако это не допускается по законодательству.

Прокурор направил в суд иск с требованием признать незаконным размещение и организацию деятельности ритуального агентства по указанному адресу, а также запретить использование нежилого помещения для реализации похоронных принадлежностей. Эти требования удовлетворены.

Исполнение решения контролируется прокуратурой.