Проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщает Прокуратура Саратовской области.

Заявительница страдает тяжелой формой хронического заболевания, при которых совместное проживание с кем-либо в одной квартире невозможно. На данный момент она вынуждена жить в съемной квартире. Однако региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства отказали женщине о постановке ее на жилищный учет.

Данное решение было оспорено судом из-за его незаконности. Уже в феврале женщине предоставят благоустроенную однокомнатную квартиру в Саратове.