В Саратовской области организована дополнительная поставка сахара. Об этом распорядился председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В Министерстве экономического развития области отметили, что сахар поставят от Группы Компаний «Русагро» — одного из крупнейших производителей сахара в России.

Также министр экономического развития области Андрей Разборов посетил распределительный центр X5 Group (сеть магазинов «Пятерочка», «Перекресток»). За прошедшую ночь туда поступило 320 тонн сахара, который в ближайшее время распределят по магазинам торговой сети области.

Помимо сахара в распределительном центре находится весь ассортимент востребованных товаров – соль, гречка, рис, макароны, мука, картофель, морковь и другие.

— Значительные товарные продовольственные партии сформированы на распределительных центрах «Саратов», ЗАО «Тандер», ООО «Центр реструктуризации»; на площадях крупного оптового звена — ООО «Резерв» и «Дары полей», а также в складских помещениях и торговых залах федеральных гипермаркетов «Лента», «АШАН», «МЕТРО», «Светофор», — отметили в министерстве.