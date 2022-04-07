Юношеские автошколы начали набирать первых учеников. Об этом сообщил сегодня, 7 апреля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, юношеские автошколы начали подготовку школьников на базе 6 саратовских техникумов и лицеев.

Для 68 ребят занятия организованы в Энгельсском политехникуме, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме, Балашовского техникуме механизации сельского хозяйства, Озинском лицее строительных технологий и сервиса, Новоузенском агротехнологическом техникуме.

Всего по всей области будет открыто 13 филиалов юношеских автошкол. Ещё в 7 профессиональных образовательных учреждениях в настоящий момент идёт подготовка и согласование профильных образовательных программ. Обучаться по ним смогут дети, достигшие 12-летнего возраста.

— Раньше возможность освоить правила дорожного движения и мастерство вождения была только у школьников из Саратова и Энгельса. Теперь ее получат дети и из других районов региона. Занятия во всех филиалах начнутся в мае текущего года, — отметил Бусаргин.