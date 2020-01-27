В общежитии на улице Героев в Балакове внезапно умерла 39-летняя женщина. Об этом информирует СУ СКР.

52-летний мужчина обнаружил любовницу мертвой утром. Погибшая сидела на полу, облокотившись на диван.

Медики констатировали смерть жительницы Балакова, однако признаков насилия обнаружено не было.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Стоит отметить, что это не первый случай внезапной смерти в регионе. Только за январь зарегистрированы еще три подобных происшествия.

Так, 11 января в Энгельсе прохожие заметили продавца без признаков жизни на рабочем месте. 24 января 16-летний подросток упал и умер в гостях у бабушки в Балашове. А 26 января в Балакове на территории металлобазы на улице Промышленная внезапно умер 48-летний мужчина.

Сейчас причины их смерти устанавливаются специалистами.