Почти голая жительница Саратова находилась в неадекватном состоянии.

Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, 20 сентября, несмотря на осеннюю погоду, женщина в нижнем белье и в расстегнутой куртке поверх тела, и в одних носках расхаживала по проезжей части на Крекинге, на улице Брянская, у дома 7.

На видеокадрах, опубликованных в Телеграм-канале «ЧП Саратов», дама в неадекватном состоянии матерится и кричит на прохожих у алкомаркета. Рядом стоит полицейский, который фиксирует происходящее на мобильный телефон.

Видимо, у гражданки имело место наркотическое опьянение, — предположили горожане, невольно наблюдавшие неприятное зрелище.