По смертельному ДТП с автобусом из Саратова возбуждено уголовное дело в Волгограде.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, 18 декабря 2021 года рейсовый автобус вышел на маршрут без прохождения обязательного техосмотра и не был включен в реестр транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок.

Во время спуска с Кумысной поляны автобус не смог затормозить: у него отказала тормозная система.

В итоге водитель съехал с дороги во двор на Новоузенской улице, при этом буквально снеся на своем пути 7 легковых автомобилей.

В ДТП получили травмы шесть находившихся в автобусе человек, в том числе сам водитель.

Один пассажир скончался на месте происшествия.