По смертельному ДТП с автобусом из Саратова возбуждено уголовное дело в Волгограде.
Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, 18 декабря 2021 года рейсовый автобус вышел на маршрут без прохождения обязательного техосмотра и не был включен в реестр транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок.
Во время спуска с Кумысной поляны автобус не смог затормозить: у него отказала тормозная система.
В итоге водитель съехал с дороги во двор на Новоузенской улице, при этом буквально снеся на своем пути 7 легковых автомобилей.
В ДТП получили травмы шесть находившихся в автобусе человек, в том числе сам водитель.
Один пассажир скончался на месте происшествия.