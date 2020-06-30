Прокуратура Кировского района проводит мониторинг сайтов в интернете на обнаружение запрещенной информации, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В ходе проведенного мониторинга было выявлено 80 сайтов, на страницах которых размещалась информация по изготовлению холодного оружия. Вход на данные сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации, копирование с сайтов было не запрещено.

По мнению прокуратуры, такая информация побуждает пользователей к нарушению законодательства. Поэтому ею в суд были направлены исковые заявления с требованием признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и удовлетворил их. Все 80 сайтов оказались заблокированы.