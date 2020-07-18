Сегодня, 18 июля, в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в Саратове состоялся открытый бесплатный показ фотовыставки «Этих дней не смолкнет слава…». Выставка была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» побывала на данной выставке.

У жителей Саратова была уникальная возможность посетить бесплатную фотовыставку с эксклюзивными военными кадрами. В организации выставки существенную поддержку историческому парку оказали Департамент культуры Министерства обороны РФ и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, предоставив уникальные архивные кадры военной хроники.

Фотовыставка состояла из нескольких разделов. Первый раздел был представлен фотографиями под открытым небом, посвященным боям на подступах к Берлину и на улицах германской столицы. Экскурсовод Исторического парка Наталья Аленичева рассказала посетителям о боях советских войск под Берлином и о последующем захвате города, показывая редкие кадры.

Путь советских войск до захвата Берлина был труден. Чтобы попасть в столицу третьего Рейха, для начала нужно было взять Зееловские высоты — многочисленные холмы недалеко от города Зеелов, примерно в 90 км к востоку от Берлина. Данная операция не только привела к уничтожению крупной немецкой группировки, но и не позволила противнику перебросить части 9-й армии в Берлин. Без нее штурм Берлина стал бы намного более сложной и кровопролитной операцией.

На фотографиях можно увидеть советских солдат рядом с «Королевским тигром» — одним из наиболее успешных немецких танков.

И вот советские войска в Берлине. Чтобы водрузить знамя Победы над Рейхстагом, нужно было для начала захватить наиболее важные стратегические объекты. Так, на выставке представлены фотографии советских солдат, спускающихся в берлинское метро, медиков, делающих переливание крови раненому бойцу. Более обширно представлена группа фотографий о взятии Рейхстага – символе Германии.

Во время просмотра фотографий невольно притягивает взгляд советская регулировщица в Берлине. Сразу же вспоминается наша ныне здравствующая землячка Мария Лиманская — «Королева Брандербургских ворот», по образу которой недавно был открыт памятник в Марксе.

Вторая часть фотовыставки располагалась уже непосредственно в здании Исторического парка и была более тематически разнообразна. Всего на выставке было представлено более 60 архивных фотографий.

Отдельно внимание привлекло оформление в коридоре: на потолке была подвешена инсталляция из писем военного времени. Кажется, что они были неким проводником к завершающей композиции – небольшому стенду с доподлинными письмами до сих пор пропавшего без вести саратовца Александра Сидорова, который ушел добровольцем на фронт в 1941 году. Все материалы к последней экспозиции были представлены внучкой пропавшего без вести солдата Надеждой Антоновой.