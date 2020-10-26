Жителей Балакова Саратовской области в субботу переполошила сбежавшая из вольера макака. Своими впечатлениями они делились в социальных сетях.

Горожанке Анне Живаевой удалось сфотографировать мартышку, лазящую по фасаду дома на набережной Леонова. Фото она выложила в одну из балаковских групп в соцсетях. Жители Балакова начали предполагать, что обезьяна сбежала из зоопарка, который находится в соседнем торговом центре, или ушла от злого хозяина.

Оказалось, мартышку зовут Чита. Она действительно сбежала от хозяйки, но причиной стали не издевательства, наоборот, экзотического питомца в семье очень любят, а гон, который у макак, в их традиционных местах обитания случается в конце осени.

Хозяйка примата Яна Кучина рассказала, что Чита находилась с уличном вольере, устроила подкоп и отправилась на поиски самца, которых на Средней Волге, конечно же, нет.

Животное отловили и оно вернулось домой.