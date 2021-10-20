Михаила Исаева состоялся очередной рейд сотрудников контроля, администрации Волжского района и полиции по демонтажу незаконно установленных шлагбаумов и металлических заграждений. Сегодня, 20 октября, по поручению главы городасостоялся очередной рейд сотрудников контроля, администрации Волжского района и полиции по демонтажу незаконно установленных шлагбаумов и металлических заграждений. Всего выявили шесть незаконных объектов. По улице 1-й Есаульский проезд, 4 было снесено декоративное металлическое заграждение с цепочкой, обозначающее парковочное место.

Также демонтированы шлагбаумы на 4-м и 6-м Парусных проездах, препятствующие свободному проезду по указанным дорогам. На пересечении улицы Челиева и Межевой, а также по улице 1-я Садовая, 9А произведен снос незаконных ограждений.

Владельцы шлагбаума на улице 4-й Рассветный проезд заверили, что демонтируют автоматический шлагбаум самостоятельно. В случае несоблюдения, данная конструкция будет снесена в принудительном порядке.