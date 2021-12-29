Праздничные троллейбусы курсируют по маршрутам № 10, 15 и 109, сообщают в администрации Саратова.

В преддверии Нового года по улицам Саратова пустили украшенные троллейбусы, за рулем которых сидит Дед Мороз, а в салоне стоит елка. Создать праздничную атмосферу помогают Снегурочка и кондуктор в костюме олененка.

Для маленьких пассажиров заготовлены конфеты. Украшенные машины можно встретить на маршрутах № 15, 10 и 109 На первых двух — это «Адмиралы». Планируется, что праздничные троллейбусы будут ходить по городу по 1 января включительно.