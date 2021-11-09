Сегодня, 9 ноября, на линию вышел троллейбус, оформленный в честь 60-летия первого полета человека в космос. Электротранспорт ходит по маршруту № 7 «поселок

Елшанка – площадь Ленина». Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Тема космоса присутствует как снаружи троллейбуса, так и внутри. В салоне размещены материалы о первом космонавте Юрии Гагарине, его биография и информация о первом полете в космос. На потолке расположена картинка Солнечной системы с данными о планетах и их удаленности от Солнца.

—Ведется работа по возможности размещения стикеров-картинок. С помощью мобильного приложения при наведении на QR-код картинки будут оживать и рассказывать свою космическую историю, — рассказал специалист по транспортной безопасности МУПП «Саратовгорэлектротранс» Дмитрий Попов.