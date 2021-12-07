По данным на 6 декабря в Саратовской области вакцинировались 1 118 897 человек, что составляет 119% выполнение планового задания. Такую информацию озвучили на совещании с зампредами правительства.

Прививку сделали свыше 35 тысяч медицинских работников, порядка 43 тысяч сотрудников образования, свыше 20 тысяч работников соцсферы.

Полностью закончили иммунизацию 979,4 тысячи человек, выполнение планового задания 104,2%.

Больше половины взрослого населения региона уже сделали прививку — 50,9%. По России этот показатель составляет РФ – 50,7%.

‍356,7 тысяч граждан категории 60+ вакцинировались, что составляет 31,9%.

Ревакцинацию первым компонентом прошли 91 381 человек, завершили – 23 768 человек.