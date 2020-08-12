Жители Балаково Саратовской области делятся в социальных сетях кадрами буксировки к порту приписки в Каспийском море малого ракетного корабля «Великий Устюг».

Недавно корабль участвовал в военно-морском параде в Санкт-Петербурге и сейчас его отбуксировывают назад к порту приписки в Каспийске.

«Великий Устюг» входит в состав Каспийской флотилии ВМФ России с 2014 года. Длина корабля более 70 метров. На его вооружении помимо артиллерийских установок и зенитных ракет находятся «Калибры». Корабль принимал участие в обстреле позиций террористов из запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии.