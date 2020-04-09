В марте 2020 года ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» поданы заявления в прокуратуру города Саратова о принятии мер прокурорского реагирования в отношении руководства 12-ти управляющих организаций (ООО УК «Уютный дом», ООО «УК «Доверие Саратов», ООО УК «Столица», ООО «Центр коммунального обслуживания «Ресурс», ООО «ВКС-центр», ООО «Компания «Раса», ООО «У.К. Ленинского района», ООО «УК «ДЕЗ-ПОВОЛЖЬЕ», ТСЖ «Электронстрой-2», ООО «УК «Мегаполис-Октябрьский», ООО «ЖилЦентр», ООО УК «Фортуна») с целью недопущения направления на иные цели собранных с населения на оплату услуг водоснабжения и водоотведения средств. Общая сумма задолженности данных компаний перед ООО «КВС» составляет более 57 млн. руб.

По одному из обращений в отношении руководства ООО УК «Уютный дом» в настоящее время Управлением министерства внутренних дел РФ по г.Саратову уже возбуждено уголовное дело по п.Б. ч.2 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Санкции за данный вид преступления предусматривают наказание до двух лет ограничения свободы. Сумма задолженности УК «Уютный дом» перед ООО «КВС» составляет 4 млн. 740 тыс. руб.

В настоящее время ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» готовит еще 20 обращений в прокуратуру города, чтобы также не допустить направления средств жителей, предназначенных для оплаты услуг предприятия, на иные цели. Общая сумма долга по готовящимся заявлениям составляет порядка 60 млн. рублей. Руководителям всех управляющих компаний – должников (ООО УК «Солнечный городок», ООО «УК «Фри ДОМ-Комфорт», ООО «УКФ», ООО «Умный дом», ООО УК «4-й Жилучасток Плюс», ООО «УК Сфера», ООО «Квалитет», ООО «УК «Виктория», ООО «УК Волжская ЖЭК», ООО «УК «Содружество», ООО УК «Рубин», ТСЖ «Строительные и дорожные машины», ООО «Наш Дом», ООО УК «Жилищник №25», ООО УК «Лучший дом», ООО УК «Заводчанин», ООО «Жилищно-управляющая компания», ООО «УК «ВОЛГА-ДОМ», ООО УК «Быт Сервис», ООО «УК Береж») предложено погасить имеющуюся задолженность в добровольном порядке.

ООО «КВС» обращается к жителям города с просьбой ответственно отнестись к выбору компании, управляющей жилым фондом. В случае, если у потребителей есть подозрения, что перечисляемые за использованные услуги деньги используются УК или ТСЖ не по назначению, жители всегда могут перейти на прямые платежи с ресурсоснабжающей организацией. КВС со своей стороны будет в правовом поле добиваться наказания для всех, кто собирает деньги с населения, но не доводит их до гарантирующего поставщика услуг.