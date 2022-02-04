По заявлению службы безопасности Саратовского филиала АО «Ситиматик» в отношении директора управляющей компании из Заводского района Саратова возбуждено уголовное дело. Руководителя подозревают в присвоении более 3 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов в период 2019–2021 гг. в качестве оплаты за услугу по обращению с ТКО и не перечисленных региональному оператору.

«Это не первое уголовное дело в отношении недобросовестных руководителей УК, которое возбуждается по нашим заявлениям. К сожалению, практика сбора средств и расходования их по своему усмотрению ещё сохранилась в некоторых управляющих организациях, и прекращается она только уголовными делами или решением жильцов перейти на прямые договоры с поставщиками услуг. Мы продолжим выявлять управленцев, которые вольно распоряжаются деньгами жильцов и приложим все усилия, чтобы привлечь их к ответственности», — заявил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих АО «Ситиматик» в особо крупном размере возбуждено следственным управлением УМВД по г. Саратову. За совершение данного преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

Ранее в суд было передано уголовное дело бывшего директора УК «Доверие Саратов», который обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Основанием для возбуждения уголовного дела также стало заявление со стороны регионального оператора.