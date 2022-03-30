Следственное управление УМВД России по Саратову возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «УК «БЫТ-СЕРВИС» по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (Присвоение или растрата).

Заявление в правоохранительные органы было подано Саратовским филиалом АО «Ситиматик». В соответствии с ним сотрудники управляющей организации незаконно присваивали собранные с населения денежные средства в качестве платы за услугу по обращению с ТКО и не перечисляли в адрес регионального оператора. Сумма причиненного компании ущерба оценивается в 448,2 тыс. рублей. Подозреваемому руководителю грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

В настоящее время ООО «УК «БЫТ-СЕРВИС» находится в стадии банкротства. Сумма его задолженности превышает 1,2 млн рублей, при этом уже есть 4 судебных решения о взыскании задолженности, которые не исполняются. Управляющая компания не платила не только за услугу по обращению с ТКО, но и за услуги других ресурсоснабжающих организаций.

«Банкротство УК – это одна из худших ситуаций для любой ресурсоснабжающей организации. Чаще всего у таких организаций уставной капитал 10 тыс. рублей, и после объявления их банкротами возместить причиненный ими ущерб просто не из чего. Фактически для нас это прямые убытки и сложности в развитии инфраструктуры вывоза ТКО. Мы ведем борьбу с недобросовестными управляющими организациями, которые собирают плату с населения и не перечисляют их адресату. Но без контроля со стороны жильцов здесь не обойтись. Поэтому мы призываем бдительно относиться к дисциплине своих управляющих компаний, и при малейшем подозрении в вольном обращении с собираемыми средствами обращаться в правоохранительные органы и переходить на прямые расчеты. Мы в свою очередь также будем готовить материалы на недобросовестные УК для привлечения их к уголовной ответственности», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, жители многоквартирных домов Саратовской области могут самостоятельно контролировать платежную дисциплину своей управляющей организации. На официальном сайте компании ежемесячно публикуются суммы задолженности и оплаты каждой управляющей организации Саратова и области. Для этого необходимо перейти по ссылке https://64.citymatic.ru/dolgi-uk-tszh-zhsk.html.