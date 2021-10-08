Саратовский регоператор АО «Ситиматик» активно ведет борьбу с недобросовестными управляющими организациями, которые собирают плату за обращение с ТКО с жителей, но перечисляют исполнителю коммунальной услуги.

Так, в соответствии с поданным в правоохранительные органы заявлением, в отношении бывшего директора УК «Доверие Саратов» было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба и злоупотреблением доверием в особо крупном размере. Более 1 млн рублей, собранных с жителей на оплату вывоза мусора за 9 месяцев в 2018-19 годах, были израсходованы на другие цели. Подозреваемому экс-руководителю грозит до 5 лет лишения свободы.

—Мы неоднократно обращались к жителям с просьбой брать на контроль расходы своей управляющей организации. К сожалению, ещё остались недобросовестные управленцы, которые считают, что могут распоряжаться собранными с добропорядочных собственников средствами по своему усмотрению. Помимо перехода МКД на прямые договоры, мы будем максимально содействовать в привлечении к уголовной и административной ответственности тех руководителей, которые копят долги и не оплачивают коммунальные услуги, — рассказал директор Саратовского регоператора Михаила Андреев.