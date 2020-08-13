Форум «Территория смыслов» — это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей деятельности.

Третья смена форума – «Политика и сетевые лидеры» — объединила молодежь со всех уголков России: 200 Мастер-участников, физически находящихся на площадке форума; 600 цифровых Аватаров, входящих в мини-команду Мастер-участника и участвующих онлайн; онлайн-участников, регистрирующихся в АИС «Молодежь России», «посещающих» лекции и имеющих возможность задавать вопросы спикерам и гостям через платформу; вольных слушателей.

В рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» студент Поволжского института управления РАНХиГС Анастасия Захарова получила поддержку на реализацию проекта «Инновационный центр медиа образования школьников «Media Точка» на сумму 80 тысяч рублей.

Проект «Инновационный центр медиа образования школьников «Media Точка» направлен на создание в Саратовской области образовательного ресурсного центра для обучения школьников региона основам работы в социальных сетях и информационной безопасности в телекоммуникационной сети Интернет. Появление подобной информационной площадки в регионе позволит школьникам в возрасте от 12 до 15 лет, интересующимся сферой медиа, получить информационную и образовательную поддержку начинающих блогеров и представителей сферы медиа в вопросах формирования качественного контента и популяризации своего творчества.

— В настоящее время социальные сети стали неотъемлемой частью жизни человека, особенно это касается молодого поколения, представители которого, по статистике, тратят порядка семи-восьми часов на виртуальное общение. Однако те, кто только вступает в информационное пространство, а именно дети и школьники, зачастую даже не представляют, что Интернет – это не только огромное информационное пространство, но и довольно сложная система, с которой необходимо учиться взаимодействовать, и в которой существует немало рисков и опасностей. Особое внимание я планирую уделить вопросам продвижения социально значимого контента и созданию позитивной повестки среди молодежной аудитории, — отметила студент ПИУ РАНХиГС, обладатель гранта на реализацию проекта «Инновационный центр медиа образования школьников «Media Точка» Анастасия Захарова.