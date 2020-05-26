Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Саратова в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта международного «Гагарин».

Со 2 по 9 июня самолеты будут летать в Москву во вторникам, четвергам и субботам, а с 11 июня — ежедневно.

В Сочи можно будет улететь во четвергам и субботам, а с 23 июня будет курсировать дополнительный рейс по вторникам. Вылет из Саратова запланирован на 11:40, а прибытие в 12:45. Вернуться обратно можно будет в эти же дни.

В Северную столицу с 23 июня можно будет улететь также по вторниками, четвергам и субботам в 11:25. Время в пути составит 2 часа 25 минут.

Пассажиры будут летать на Boeing 737-800, вместимость 189 кресел.

Точное расписание полетов можно уточнить на официально сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание».