Конкурс «Слава, достойная памяти» депутат Госдумы Николай Панков провел в своем округе в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он был посвящен подвигу наших героев-земляков: ветеранов войны и тружеников тыла. В нем приняли участие 194 работника городских и сельских библиотек.

Елена Борзикова уже 30 лет работает библиотекарем, 12 из них — в библиотеке поселка Сланцевый Рудник Озинского района.

—Уже не первый раз участвую в конкурсе Николая Васильевича, очень рада, что мой проект был признан одним из лучших. Мы много ждем от этой поездки в город-герой Волгоград: новых хороших эмоций и новых знаний, которые мы можем передать своим читателям, — рассказала она.

— Спасибо вам за активное участие. Вы проделали большую работу: изучали документы, записывали воспоминания участников войны и тружеников тыла. Благодаря вам, подрастающее поколение получает знания не только из книг. На примере конкретных людей вы смогли показать героический подвиг нашего народа, – поблагодарил всех участников конкурса Николай Панков.

Победители состязания поехали в Волгоград. Их ждет экскурсия и встреча с коллегами для обмена опытом.