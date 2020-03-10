До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца. Хироши Кавада, генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы»:

— Мы выражаем посольству Японии в России нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за поддержку совместного с компанией «Ростелеком» социально значимого проекта — конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Международный статус мероприятия станет вкладом в укрепление дружбы и взаимопонимания между Японией и Россией. Мы твердо уверены в успешном развитии деловых и дружеских отношений двух стран и надеемся на плодотворное партнерство.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком»:

— NEC и «Ростелеком» связывает многолетнее сотрудничество в отрасли телекоммуникаций и ИТ. Мы рады не только показать журналистам возможности технологичных компаний, но и познакомить их с традициями страны, в которой работает партнер проекта. Осенью для победителей конкурса региональных СМИ и блогеров Япония может стать ближе.

В конкурсе «Ростелекома» участвуют блогеры и журналисты региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. До конца марта принимаются материалы в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа». Жюри также оценит работы в трех специальных номинациях: «5G» от NEC, «Кибербезопасность» от «Ростелекома» и «Цифровая экономика» от портала «Будущее России.

Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС. Уже сейчас на конкурс поступило почти 1600 заявок. В тройку лидеров по количеству поданных работ входят Южный, Уральский и Центральный федеральные округа.

В мае жюри выберет лидеров регионального этапа, а в июне станут известны победители федерального.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.