В парке наук и искусств «Сириус» города Сочи состоялся финал Всероссийского конкурса «Твой Ход», участниками которого стала 1 000 студентов из 76 регионов Российской Федерации. В том числе девять обучающихся из Саратова. В течение трёх дней студенты отвечали на мегавызовы и проектировали университет будущего.

Финалисты по своему выбору распределились по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, отношений и психологического здоровья — и начали проходить конкурсные испытания.

Заключительные мероприятия конкурса продлились до 29 ноября. Профессионалы дали оценку soft-компетенциям студентов, а экспертное жюри в составе партнёров конкурса наблюдали за их командными решениями.

На церемонии закрытия назвали 200 победителей, которые получили денежные премии. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

— Перемены встречают нас всегда и везде, именно поэтому важно постоянно развиваться, используя все возможные ресурсы. Всероссийский конкурс «Твой Ход» — это особый формат. Здорово, что есть такие проекты, которые не только выявляют талантливых и активных обучающихся, но и помогают им воплотить самые амбициозные идеи в реальность», – прокомментировал миссию конкурса директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Виктор Чепляев. Отметим, что по его результатам пять студентов Поволжского института управления выиграли 2,5 млн рублей на развитие своего высшего учебного заведения, которое также вошло в ТОП-50 в рамках рейтинга конкурса.

О пользе полученного опыта рассказала студентка ПИУ РАНХиГС Ирина Харькова: «Участие в данном проекте — это один из способов профессионального роста и саморазвития, а также отличная возможность получить новые навыки и бесценный опыт. Он научил меня верить в свои силы и, главное, не бояться последствий. Я навсегда запомнила слова одного из лекторов конкурса: «Всегда побеждают искренность и открытость. Нужно просто жить и получать полноту эмоций. Даже в случае проигрыша — ты в выигрыше, ведь ты узнаешь свои зоны роста», и всегда буду действовать, опираясь на них».

Отметим, что Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» прошёл в стране впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодёжи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования России.