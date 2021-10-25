Вчера, 24 октября, в Саратовском цирке завершился международный фестиваль «Принцесса цирка», победительницей которого стала Российская дрессировщица слонов Анастасия Дементьева.

Награду – корону принцессы цирка ей вручили генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков и генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Серебряные призы получили гимнастки из номера с подкидными досками «Эхо мечты», российская гимнастка Елена Мизенина и мастер баланса на свободной проволоке из Украины Амели Билык.