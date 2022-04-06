Сегодня, 6 апреля, в Парке покорителей космоса наградили победителей конкурса «Лидер года-2021».

Победителей определяли читатели «АиФ-Саратов». Газета входит в холдинг ООО «Волга-Медиа», генеральным директором которого является Мария Викторовна Усова.

В мероприятии приняли участие министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал, заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Куланин, заместитель регионального министра труда и социальной защиты Ирина Муругова и глава Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Возрождение» Александр Кожин.

Отметим, в этом году ежегодное мероприятие «Лидер года» прошло в 14-й раз. В различных номинация по итогам 2021 года читатели выбрали 76 победителей.

В рамках мероприятия отмечены успехи в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, медицине и спорте.

— Вы, победители 2021 года и лидеры по жизни. Вы — настоящие герои и наш долг, как представителей СМИ широко освещать ваши успехи, — обратилась ко всем присутствующим глава ООО «Волга Медиа» Мария Усова.