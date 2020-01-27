Житель Саратова, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, арестован на время следствия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

31 октября прошлого года в квартире на улице Оржевского в Саратове было обнаружено тело 32-летнего мужчины. Собутыльники покойного рассказали, что тот случайно упал и ударился головой ходе конфликта с приятелем.

По факту смерти мужчины была назначена проверка, в рамках которой были проведена медицинская экспертиза, полностью опровергнувшая первоначальную версию его гибели.

Согласно заключению судебных медиков, смерть наступила из двух сильных ударов по затылку.

Было возбуждено уголовное дело и установлено, что в этот день пятеро приятелей выпивали в квартире на улице Оржевского. Во время застолья один из гостей — 42-летний мужчина начал делать замечания хозяину квартиру за то, что тот не убирает свое жилище и довел квартиру до антисанитарного состояния. В ответ еще один гость, 32-летний саратовец, вступился за владельца жилья. Это вызвало конфликт и 42-летний мужчина вызвал заступники в коридор для разговора.

Там старший сначала ударил оппонента рукой по голове, а когда тот упал на колени, заехал ему коленом по затылку. Постепенно самочувствие пострадавшего стало ухудшаться, но вызвать бригаду «скорой помощи» никто не додумался. Вскоре потерпевший скончался.

Сейчас подозреваемого взяли под стражу. Ведется следствие.