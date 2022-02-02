Виртуальные экскурсионные маршруты по производственным площадкам и заводским музеям разработали специалисты дочерних предприятий НК «Роснефть».

Оставаясь дома, можно совершить 3D-тур по комнате трудовой и боевой славы Саратовского НПЗ, узнать о героическом прошлом предприятия, ознакомиться с его текущей деятельностью. 3D-виртуальная технология создает полный эффект присутствия, дает возможность рассмотреть экспонаты, приблизить их, изучить документы, разглядеть мельчайшие детали на архивных фотографиях и артефактах. Во время экскурсии по музею можно послушать виртуального гида.

Дистанционно посетить объекты Куйбышевского НПЗ можно с помощью VR-гарнитуры – 3D-очков и джойстика. Посетители могут оценить масштабы производства с высоты птичьего полета. На Сызранском НПЗ запущен цикл видеороликов, в которых рассказывается о создании заводского музея, его экспозициях, истории предприятия и людях, внесших значительный вклад в развитие производства. «РН-Пурнефтегаз» разработал концепцию виртуальной экскурсии по производственным объектам, рассказывающую о полном цикле процесса нефтедобычи.

В виртуальных экскурсиях по предприятиям Компании с удовольствием участвуют учащиеся «Роснефть-классов», студенты профильных вузов, молодые специалисты и ветераны отрасли. Это один из эффективных инструментов профориентации молодежи и адаптации новых работников. Жители регионов присутствия Компании таким образом получают возможность больше узнать об одной из важнейших отраслей промышленности страны.

Цифровизация во всех областях деятельности — один из ключевых элементов стратегии НК «Роснефть». Акцент на внедрении цифровых технологий повысит прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке Компании.

Посетить музей Саратовского НПЗ можно, пройдя по ссылке: https://pposarnpz.ru/3d-tur.html