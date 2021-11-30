В жизни каждого бывают ситуации, когда без юридической помощи не обойтись. Обратиться к частной организации или нет — каждый решает для себя сам. Однако последствия могут быть неутешительными — от потери денег до получения новых проблем.

Читательница газеты «Комсомольская правда» Марина Фролова поделилась своей ситуацией о произволе юриста из частной организации. А именно — как обращение за помощью не только никак не повлияло на разрешение ее вопроса, но и привело к новым проблемам.

— У меня возникла ситуация, когда необходимо было оформить наследство после моих родителей. Я человек не очень юридически осведомленный, обратилась в одну из таких фирм с вопросом, как и

с чего начинать оформлять свои наследственные права. Юрист выслушал меня, составил заявление от моего имени в адрес Саратовской областной нотариальной палаты и изложил в нем все вопросы, с которыми я обратилась к нему. За указанное заявление с меня взыскали порядка 17 тысяч рублей, а ответов на свои вопросы от этого юриста я так и не получила. Это заявление я направила в нотариальную палату, а так как юрист не сказал мне о шестимесячном сроке, установленном законом, на принятие наследства, я из-за этой переписки пропустила срок дляподачи заявления нотариусу о том, что я желаю вступить в права наследства. И когда я получила разъяснение из нотариальной палаты и обратилась к нотариусу, поняла, что совершенно напрасно я потеряла время, консультируясь не у нотариуса, что, кстати, бесплатно, да еще потеряла и деньги, — рассказала она.

Ситуацию прокомментировала президент Саратовской областной нотариальной палаты Валентина Грушицина. Она отметила, что о сути нотариальной деятельности люди задумываются, когда попадают в ситуацию, требующую оформления тех или иных документов у нотариуса.

— Мы часто встречаемся с антинотариальными настроениями со стороны лиц, в чьих интересах либо привлечь клиентов в свои юридические фирмы, зарабатывая на юридической неосведомленности

наших граждан, либо дискредитировать работу нотариусов, порождая недоверие к институту нотариата. А отгадка проста: нотариус всегда дотошно и ответственно подходит к оформлению и совершению нотариальных действий, но не всем это нравится, особенно тем, кто старается что-то скрыть от стороны, скажем, сделки, — уточнила она.

Валентина Грушицина подчеркнула, что без нотариуса легко ввести в заблуждение и добиться своих преступных умыслов, вот и пытаются вытеснить нотариуса, дискредитировать его, лишь бы получить желаемый преступный результат. Например, «черные» риелторы либо иные лица, имеющие злой умысел на обогащение за счет имущества тех же пожилых или просто нездоровых людей. А нотариус не допустит при оформлении документов нарушения прав и интересов обращающихся к нему лиц, и это становится помехой и препятствием на пути преступников для злонамеренных действий.

Она добавила, что много вопросов возникает о стоимости нотариального оформления документов, особенно после консультаций у различных юристов либо получения информации от соседей, друзей и других лиц.

Стоимость оформления тех или иных документов и правоотношений зафиксирована в Налоговом кодексе РФ, в «Основах законодательства РФ о нотариате», в «Размерах платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера», которые находятся в открытом доступе и с которыми все вправе ознакомиться перед посещением нотариуса.