На сегодняшнем оперативном совещании мэр Саратова Михаил Исаев озвучил ряд поручений по работе перед чиновниками.

В частности — увеличат надбавку к пенсии для почетных граждан города, будут внимательнее следить за заменой вывесок по дизайн коду и новым пляжем. Замечания, поступающие от горожан, должны оперативно устраняться.

Чиновникам необходимо усилить контроль за вскрышными работами и штрафовать ресурсоснабжающие организации за выявленные нарушения, а также обратиться в областное правительство с просьбой увеличить размер субсидии на отлов и содержание безнадзорных животных.