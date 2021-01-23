О планах обновить подвижной состав электротранспорта рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Видео появилось в паблике сторонников «Володин.Саратов».

Почетный гражданин Энгельсского района, заслуженный работник культуры Елизавета Ерина отметила, что возвращение троллейбусного маршрута между Саратовом и Энгельсом повысит транспортную доступность для людей.

— Инициатива вернуть троллейбусный маршрут Саратов-Энгельс очень актуальна. Правильно, мэрия Саратова должна проработать этот вопрос и сделать так, чтобы троллейбус снова начал курсировать между нашими городами. Много жителей Энгельса учатся и работают в Саратове, сейчас альтернативы автобусам нет. Добраться от железнодорожного вокзала Саратова до центральной части Энгельса можно только автобусом. Конкуренции нет, поэтому и время ожидания транспорта большое и едут они медленно, чтобы собрать как можно больше пассажиров. Электротранспорт намного экологичнее, а с учетом того, что будет обновлен подвижной состав, он будет удобен жителям. Считаю, троллейбус №9 – это целая история и его возвращение на маршрут ждут многие жители наших городов, – считает Елизавета Ерина.