Сегодня, 10 февраля, день рождения отмечает почетный гражданин Саратова Анатолий Учаев. Об этом сообщили в мэрии.

Он заслуженный художник РСФСР, народный художник РСФСР, член комиссии при президенте России по Государственным премиям в области литературы и искусства, почетный гражданин Саратовской области.

Участвовал в выставках — от областных до международных, организовал передвижную выставку «Красные ворота», начавшей серию региональных выставок, проводимых Академией художеств к своему 250-летию.

Его работы есть в государственной Третьяковской галерее, государственном Русском музее, Швеции, Франции, Италии, Германии, Японии.

Имеет награды — «Золотую медаль» Российской Академии художеств, «Золотую медаль» Союза художников России и другие.